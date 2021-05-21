Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая

Волгоград, 21 мая. Около 10 человек и 20 единиц спецтехники примут участия в учениях против пожара, которые состоятся в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 21 мая.

Бригады спасателей отработают маневры по ликвидации крупных возгораний на ландшафтной местности. О проведении мероприятия распорядился лично губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. С помощью учений власти региона хотят повысить навыки сотрудников МЧС и проверить их готовность перед пожароопасным сезоном.

По задумке организаторов, спасатели будут тушить возгорание на площади 25 га недалеко от аэродрома. Обстановка будет осложнена ветром, который может распространить огонь за пределы охваченной области.

Недавно свои навыки при тушении реального пожара продемонстрировали сотрудники МЧС в Нижнеилимском районе. Огонь распространился на площади 4,2 тыс. квадратных метров и угрожал жителям близлежащего поселка.