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новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая
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Ургант назвал Кудрявцевой условие своего участия в шоу «Секрет на миллион»

  /   Обновлено: 21 мая 2021 05:39
Шоу-бизнес
Ургант назвал Кудрявцевой условие своего участия в шоу «Секрет на миллион»
Pr Scr youtube.com  /  Вечерний ургант

Москва, 21 мая. Телеведущая Лера Кудрявцева почти уговорила своего коллегу Ивана Урганта стать гостем ее шоу «Секрет на миллион». 

В эфире программы «Вечерний Ургант» Кудрявцева посетовала, что однажды уговорила стать гостем ее шоу отца телеведущего актера Андрея Урганта, однако вскоре тот отказался, поскольку ему запретил появляться в скандальной программе сын. Лера не стала ходить вокруг да около и пригласила своего коллегу.

«Никогда в жизни! – ответил Ургант. – У меня нет секретов».

Ургант назвал Кудрявцевой условие своего участия в шоу «Секрет на миллион»
Pr Scr youtube.com  / Вечерний ургант

Лера уверяла коллегу, что в эфире они «просто поговорят о жизни». На что шоумен отметил, что такого в ее программе не бывает: «А потом ты такая: А вот на этой фотографии кто в душе?».

— Ну, приходи ко мне, — не унималась Кудрявцева.
— Ну, кончено приду, — казалось, что сдался Ургант.
— Видели?! Слышали все?!
— Конечно, приду. Вопрос: когда. Когда нужен будет миллион, — отшутился телеведущий.

Кудрявцева 19 мая отметила 50-летний юбилей. В эксклюзивном интервью ФАН она рассказала, что после каждого эфира «Секрета на миллион» ей нужно обязательно отдохнуть несколько дней, поскольку переживания героев она принимает близко к сердцу. При этом она добавила, что, возможно, именно это ее качество дает передаче высокие рейтинги.

ургант андрей ургант кудрявцева секрет на миллион
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