Ургант назвал Кудрявцевой условие своего участия в шоу «Секрет на миллион»

Москва, 21 мая. Телеведущая Лера Кудрявцева почти уговорила своего коллегу Ивана Урганта стать гостем ее шоу «Секрет на миллион».

В эфире программы «Вечерний Ургант» Кудрявцева посетовала, что однажды уговорила стать гостем ее шоу отца телеведущего актера Андрея Урганта, однако вскоре тот отказался, поскольку ему запретил появляться в скандальной программе сын. Лера не стала ходить вокруг да около и пригласила своего коллегу.

«Никогда в жизни! – ответил Ургант. – У меня нет секретов».

Pr Scr youtube.com / Вечерний ургант

Лера уверяла коллегу, что в эфире они «просто поговорят о жизни». На что шоумен отметил, что такого в ее программе не бывает: «А потом ты такая: А вот на этой фотографии кто в душе?».

— Ну, приходи ко мне, — не унималась Кудрявцева.

— Ну, кончено приду, — казалось, что сдался Ургант.

— Видели?! Слышали все?!

— Конечно, приду. Вопрос: когда. Когда нужен будет миллион, — отшутился телеведущий.

Кудрявцева 19 мая отметила 50-летний юбилей. В эксклюзивном интервью ФАН она рассказала, что после каждого эфира «Секрета на миллион» ей нужно обязательно отдохнуть несколько дней, поскольку переживания героев она принимает близко к сердцу. При этом она добавила, что, возможно, именно это ее качество дает передаче высокие рейтинги.