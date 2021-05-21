Universal и продюсеры Мamma MIA снимут байопик о певице Шер

Москва, 21 мая. Кинокомпания Universal снимет биографический фильм о жизни певицы Шер в честь ее 75-летия. Об этом артистка сообщила 19 мая в своем аккаунте в соцсетях.

По словам исполнительницы, студия начала работу совместно с Джуди Креймер и Гарри Гетцманом, которые займут кресла продюсеров. Они известны по разработке мюзикла Мamma MIA. Сценарием к картине займется оскароносный Эрик Рот, который получил особую популярность после создания сценария для фильмов «Форрест Гамп» и «Звезда родилась».

«Ее беспрецедентный успех в музыкальных фильмах и на телевидении стал источником вдохновения для многих поколений», — поделилась Креймер.

Тем временем Universal Pictures презентовала трейлер новой части «Судной ночи». Премьера в российском прокате запланирована на 8 июля 2021 года.