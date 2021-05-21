Биолог Марьинский назвал основной принцип выбора «жертв» у комаров

Москва, 21 мая. Кровососущих насекомых привлекает человеческий запах и тепло, а не группа крови. Такое заявление сделал биолог Вадим Марьинский.

Комары, как и другие существа, полагаются на органы чувств. Чаще всего они летят к потным людям, а не к тем, у кого «сладкая» кровь. В компании людей эти насекомые выбирают в первую очередь тех, кто вспотел больше всех, передает радио Sputnik.

«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары нашли уже группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. [...] Комары «липнут» к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто рядом», — пояснил биолог Марьинский.

Кроме комаров на природе можно стать «жертвой» клещей. Минимизировать риск укуса можно с помощью плотной одежды. Важно закрывать ноги и не оставлять кожу открытой и доступной для кровососущих насекомых.