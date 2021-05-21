BadComedian сравнил конкурентоспособность российского кино с Голливудом

Москва, 21 мая. Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, ответил на вопрос, сможет ли российский кинематограф превзойти зарубежные фильмы.

Баженов в интервью NEWS.ru отметил, что на сегодняшний день западное кино находится вне конкуренции. Однако, по его словам, есть жанры, в которых Россия сможет представить конкурентоспособный продукт.

«Но комедии, может быть, нишевые ужастики — невысокобюджетное кино, вполне может победить в конкуренции, особенно в комедиях», — рассказал Баженов.

Отечественные комедии имеют весьма неплохие сборы. Порой они даже перебивают блокбастеры Marvel, заявил кинокритик.

Недавно в России вышел фильм «Турист» про работу российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович высоко оценил картину, призвав молодежь к просмотру ленты.