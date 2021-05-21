Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России

Москва, 21 мая. Получить налоговый вычет в России станет проще с 21 мая. В силу вступает документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в апреле текущего года.

Россиянам больше не придется заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы для получения вычета по расходам на приобретение недвижимости и земли. Аналогичное правило распространяется на погашение процентов по ипотеке и операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете. Для оформления вычета достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.

Еще одно изменение коснулось сроков получения вычетов, которые снизились с четырех до полутора месяцев. Налоговая будет получать подтверждающие возврат средств документы от банков. Упрощенный порядок действует в ситуации с вычетами, право на которые возникло с января прошлого года.

В России могут повысить налоги на дивиденды для предприятий, которые не повышают зарплату. С таким предложением ранее выступил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.