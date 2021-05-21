Росгидромет объявил об обмелении Каспийского моря

Москва, 21 мая. Каспийское море за последние 15 лет обмелело на 133 сантиметра. Об этом объявили в Росгидромете.

Крупнейший на Земле замкнутый водоем на стыке Азии и Европы подвержен постоянным колебаниям уровня воды. Одной из причин обмеления считается снижение водности Волги, которая является основной рекой, питающей Каспий.

Заслуженный эколог России, кандидат биологических наук, глава Всероссийского института природы Андрей Пешков ранее выразил обеспокоенность в связи с загрязненностью Волги. Промышленность является главной угрозой для реки.