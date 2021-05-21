Юрист Петропольский назвал законное основание для вождения после алкоголя

Москва, 21 мая. Садиться за руль после употребления алкоголя можно при наличии справки от врача. Она должна подтверждать, что водителю назначено лекарство с содержанием спирта в составе.

Аналогичным образом придется подтверждать необходимость приема препаратов, вызывающих выброс в кровь средств, равносильных приему спиртного. Некоторым людям с болезнями сердца назначают корвалол, из-за которого могут возникнуть проблемы с сотрудниками ГИБДД, пояснил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе с «Прайм».

Однако даже наличие справки не всегда гарантирует быстрое разрешение ситуации. Сотрудник ГИБДД может направить водителя на освидетельствование. И только в суде автомобилист сможет доказать, что содержащиеся в его организме промилле обусловлены приемом лекарств.

В среднем алкоголь выводится из организма через четыре часа, однако в некоторых случаях процесс может затянуться до более 20 часов. Юрист напомнил, что в России действует свое законодательство, которое запрещает содержание спирта в крови при вождении автомобиля. Однако, если водитель попадает под исключения, то он должен иметь подтверждающий документ.

Ученые из Оксфорда ранее провели большое исследование на тему влияния алкоголя на мозг человека. Его результаты показали, что даже небольшое количество спиртного оказывает разрушительное влияние на орган.