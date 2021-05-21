ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

Москва, 21 мая. Центробанк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Красноярский краевой расчетный центр». Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

ЦБ РФ принял такое решение по причине нарушения определенных правил со стороны организации. В частности, НКО «Красноярский краевой расчетный центр» пренебрегал требованиями по противодействию отмывания доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечается, что финансовая организация в большинстве своем вела «непрозрачные операции», передает сайт ЦБ России. Они были направлены на обеспечение расчетов, в том числе, между нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Недавно лицензия была отозвана также и у профессионального инвестиционного банка. Организация пренебрегала федеральными законами, регулирующими банковскую деятельность.