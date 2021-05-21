Кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче

Москва, 21 мая. Питомец во время прогулки на даче может заразиться инфекцией или травмироваться. Как сделать пребывание собаки на природе безопасным, рассказал кинолог Владимир Голубев.

Перед поездкой на дачу хозяевам рекомендуют сделать питомцам прививки и обработать их от паразитов. Если планируются прогулки за пределами участка, то без инъекций есть высокий риск подхватить инфекцию, передает РИА Новости.

Переносчиками опасных заболеваний являются иксодовые клещи, поэтому важно обработать питомца с помощью инсектоакарицидных и репеллентных средств. Перед поездкой на дачу рекомендуется взять миски, корм и любимые игрушки собаки. А чтобы животное не травмировалось, следует проверить участок на наличие опасных предметов, включая ядовитые вещества, строительные принадлежности.

Кормить собаку следует привычной едой. А вот молоко, орехи и сладости могут нарушить работу организма питомца, вызвать аллергические реакции. Поэтому давать питомцам продукты для человека крайне не рекомендуется.