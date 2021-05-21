Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения

Москва, 21 мая. За последние годы Евровидение превратилось из конкурса самодеятельности в показательные выступления профессиональных артистов, отметил музыкант Николай Расторгуев.

В беседе со СМИ лидер группы «Любэ» поделился своими впечатлениями от европейского песенного конкурса. По его словам, к Евровидению он относится «очень-очень спокойно». Музыкант напомнил, что изначально мероприятие появилось как конкурс самодеятельности, а не профессионалов.

«Именно там впервые на сцене появилась АВВА. И сразу стала страшно популярной, и оставила след в мировой истории поп-музыки. Это единственный случай за всю историю Евровидения. Больше такого не повторялось и вряд ли повторится», — резюмировал он.

В ночь на 21 мая завершился второй полуфинал Евровидения-2021, таким образом, определились все участники финала. Представительница России Манижа выступала в первом полуфинале, оставив очень хорошее впечатление у зрителей. На пресс-конференции после выхода на сцену конкурса певица сообщила, что для финала у нее «есть только один план»: быть собой. Она пообещала, что «будет немного более сумасшедшей».

Однако букмекеры не считают Манижу одним из фаворитов. По их предположениям, больше всего шансов на победу у итальянского рок-коллектива Maneskin (коэффициент 3,3). Немалый интерес вызывает французская певица Барбара Прави (4,1). Замыкает тройку Дестини из Мальты (6,1). Манижа входит в топ-10.