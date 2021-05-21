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05:30
Экономика
Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
05:30
Общество
Universal и продюсеры Мamma MIA снимут байопик о певице Шер
05:23
Общество
Биолог Марьинский назвал основной принцип выбора «жертв» у комаров
05:16
Общество
BadComedian сравнил конкурентоспособность российского кино с Голливудом
05:10
Экономика
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России
05:09
Общество
Росгидромет объявил об обмелении Каспийского моря
05:08
Общество
Юрист Петропольский назвал законное основание для вождения после алкоголя
05:00
Шоу-бизнес
Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
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ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»
04:49
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04:33
Общество
Новый Cadillac Escalade поступит в продажу на российском рынке летом
04:25
Общество
Компания Bi.Zone узнала рабочий график телефонных мошенников в России
04:22
Общество
Выпускникам дали рекомендации по борьбе со стрессом перед экзаменами
04:16
Политика
Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт
04:14
Общество
Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
04:10
Шоу-бизнес
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Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения

  /   Обновлено: 21 мая 2021 05:17
Шоу-бизнес
Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 21 мая. За последние годы Евровидение превратилось из конкурса самодеятельности в показательные выступления профессиональных артистов, отметил музыкант Николай Расторгуев.

В беседе со СМИ лидер группы «Любэ» поделился своими впечатлениями от европейского песенного конкурса. По его словам, к Евровидению он относится «очень-очень спокойно». Музыкант напомнил, что изначально мероприятие появилось как конкурс самодеятельности, а не профессионалов.

«Именно там впервые на сцене появилась АВВА. И сразу стала страшно популярной, и оставила след в мировой истории поп-музыки. Это единственный случай за всю историю Евровидения. Больше такого не повторялось и вряд ли повторится», — резюмировал он.

В ночь на 21 мая завершился второй полуфинал Евровидения-2021, таким образом, определились все участники финала. Представительница России Манижа выступала в первом полуфинале, оставив очень хорошее впечатление у зрителей. На пресс-конференции после выхода на сцену конкурса певица сообщила, что для финала у нее «есть только один план»: быть собой. Она пообещала, что «будет немного более сумасшедшей».

Однако букмекеры не считают Манижу одним из фаворитов. По их предположениям, больше всего шансов на победу у итальянского рок-коллектива Maneskin (коэффициент 3,3). Немалый интерес вызывает французская певица Барбара Прави (4,1). Замыкает тройку Дестини из Мальты (6,1). Манижа входит в топ-10.

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