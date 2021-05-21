Новый Cadillac Escalade поступит в продажу на российском рынке летом

Вашингтон, 21 мая. Автодилеры концерна Cadillac начнут продажи на российском рынке обновленного внедорожника Escalade 21 июня.

Автомобиль будет представлен с рядом инновационных функций, среди которых умный мультимедийно-развлекательный комплекс, который будет обладать изогнутым экраном диагональю 38 дюймов. Также внедорожник оснастили навигационной системой с технологией дополненной реальности.

Новинка получит восьмицилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом 6.2 литра с системой деактивации цилиндров. Мощность мотора составит 416 «лошадок». Трансмиссия у «Эскалейда» будет оснащена десятиступенчатой АКПП. О российских спецификациях модели будет объявлено ближе к старту продаж.

Ранее автоконцерн Toyota объявил о производстве обновленных автомобилей Camry. Новинки будут производиться с новым двухлитровым мотором и вариаторной коробкой передач.