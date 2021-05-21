Компания Bi.Zone узнала рабочий график телефонных мошенников в России

Москва, 21 мая. График телефонных мошенников совпадает с рабочим временем офисных сотрудников. К такому выводу пришли аналитики компании Bi.Zone.

Обычно рабочий график аферистов начинается примерно в 10:00 утра и заканчивается вечером. У них, как и у всех офисных сотрудников, есть обеденные перерывы. Деятельность мошенников с позиции графика можно сравнить с обычными колл-центрами, пояснил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин в беседе с РИА Новости.

В будние дни совершается в среднем от шести до десяти тысяч звонков в сутки. В субботу работоспособность злоумышленников снижается до двух тысяч звонков, а в воскресенье вовсе падает до нескольких сотен. Самая высокая активность фиксируется с 11:30 до 14:00 и с 15:30 по 18:00, между этими временными периодами происходят перерывы на обед.

Во время длительных майских выходных число мошеннических эпизодов сократилось в десятки раз. Однако в промежуточные нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы выросло до четырех тысяч звонков в сутки.

Московские правоохранители ранее задержали телефонных мошенников, которые на протяжении нескольких лет обманным путем выманивали деньги у пенсионеров. Злоумышленники представлялись жертвам сотрудниками банков или Арбитражного суда.