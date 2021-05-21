Выпускникам дали рекомендации по борьбе со стрессом перед экзаменами

Москва, 21 мая. Экзамен не следует делать судьбоносным событием, чтобы лишний раз не нервничать. Как готовиться к итоговой аттестации, рассказал психотерапевт Гурген Хачатурян.

Выпускникам советуют не драматизировать ситуацию и не сравнивать свои результаты пробного экзамена с другими учениками. Психотерапевт рекомендует избавиться в этот период от подобных фраз «не сдашь экзамены — пойдешь дворником работать», чтобы не усиливать тревогу. Родителям предлагают поддерживать детей, а не стараться избавить их от стресса, передает «Российская газета».

Больше всего стресса вызывает ЕГЭ. И за его отмену выступили 70% жителей России. Те, кто идею не поддержал, считают, что экзамен позволит минимизировать коррупцию во время поступления в вузы и является социальным лифтом для талантливых выпускников.