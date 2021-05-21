Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт

Вашингтон, 21 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается приехать на Ближний Восток и встретиться с властями Израиля и Палестины для обсуждения конфликта между сторонами.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази поблагодарил главу внешнеполитического ведомства США за желание оказать помощь в сложившейся ситуации. В ближайшие дни будет проведена встреча между сторонами конфликта и заинтересованными лицами для достижения мира в регионе. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС начало действовать 21 мая в 02:00. Решение было принято обеими сторонами конфликта при содействии Египта.