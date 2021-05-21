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05:30
Экономика
Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
05:30
Общество
Universal и продюсеры Мamma MIA снимут байопик о певице Шер
05:23
Общество
Биолог Марьинский назвал основной принцип выбора «жертв» у комаров
05:16
Общество
BadComedian сравнил конкурентоспособность российского кино с Голливудом
05:10
Экономика
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России
05:09
Общество
Росгидромет объявил об обмелении Каспийского моря
05:08
Общество
Юрист Петропольский назвал законное основание для вождения после алкоголя
05:00
Шоу-бизнес
Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
04:55
Экономика
ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»
04:49
Общество
Кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче
04:35
Шоу-бизнес
Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения
04:33
Общество
Новый Cadillac Escalade поступит в продажу на российском рынке летом
04:25
Общество
Компания Bi.Zone узнала рабочий график телефонных мошенников в России
04:22
Общество
Выпускникам дали рекомендации по борьбе со стрессом перед экзаменами
04:16
Политика
Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт
04:14
Общество
Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
04:10
Шоу-бизнес
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Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт

  /   Обновлено: 21 мая 2021 04:43
Политика
Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Вашингтон, 21 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается приехать на Ближний Восток и встретиться с властями Израиля и Палестины для обсуждения конфликта между сторонами.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази поблагодарил главу внешнеполитического ведомства США за желание оказать помощь в сложившейся ситуации. В ближайшие дни будет проведена встреча между сторонами конфликта и заинтересованными лицами для достижения мира в регионе. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС начало действовать 21 мая в 02:00. Решение было принято обеими сторонами конфликта при содействии Египта.

сша израиль ближний восток палестина блинкен
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