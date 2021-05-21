Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение

Вашингтон, 21 мая. США планируют запустить аналог Евровидения — Американский конкурс песни. Обозреватель Politico призывает сделать все, чтобы остановить уничтожение международного конкурса.

Предполагается, что в ходе American Song Contest соревноваться будут 50 американских штатов. Впервые шоу должны показать в период рождественских праздников. Писательница Юни Хонг в колонке для Politico подчеркивает, что есть ряд причин, почему стоит защищать Евровидение от американцев.

Она напомнила, что песенный конкурс появился в 1956 году и был организован Европейским радиовещательным союзом, «который образовался из пепла Второй мировой войны». Евровидение позиционировали как возможность соперничать странам, не вступая в войну.

«Таким образом, конкурс Евровидение на год старше самого Европейского Союза. Он закрепился прочнее, чем евро, и давал меньше сбоев, чем режим беспрепятственного пересечения границ», — приводит перевод слов Юни Хонг портал «ИноСМИ».

За 65 лет существования конкурс менялся вместе с Европой, а участие России и еще шести стран бывшего Восточного блока в 1994 году «ознаменовало собой отступление от мировоззрения холодной войны».

eurovision.tv /

Поэтому, подчеркивает обозреватель, вмешательство США в европейские традиции «так опасно». Она напомнила о действии принципа Гейзенберга: когда США начинают имитировать что-то, что существует в культуре Европы, у имитируемого объекта попросту нет шансов сохраниться в неизменном виде.

Кроме того, Юни Хонг отметила, что на конкурсе была возможность критиковать США, поскольку Евровидение никогда не было рассчитано на американских зрителей. Есть и более конкретные аспекты, которые, по словам автора, уничтожат дух европейского конкурса в США. В частности американцы вряд ли примут условия, при которых нельзя голосовать за конкурсантов из своего штата, непривычна для США и некоммерческая основа шоу. Кроме того, потеряется лингвистическое разнообразие песен.

«В худшем случае Америка сделает Евровидение «крутым». Если Американский конкурс песни преуспеет, его европейская версия никогда больше не будет прежней. Будет примерно так: здравствуй, Дженнифер Лопес, и прощай, Верка Сердючка; здравствуй, профессиональная хореография, и прощай, колесо для хомяков с человеком внутри», — негодует писательница.

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В ночь на пятницу завершился второй полуфинал Евровидения-2021. Десять участников этого этапа представят свои страны в финальной части песенного конкурса. Представительница России Манижа выступала в первом полуфинале и прошла в финал. Ее исполнение песни не оставило зрителей равнодушными.