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Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
05:30
Общество
Universal и продюсеры Мamma MIA снимут байопик о певице Шер
05:23
Общество
Биолог Марьинский назвал основной принцип выбора «жертв» у комаров
05:16
Общество
BadComedian сравнил конкурентоспособность российского кино с Голливудом
05:10
Экономика
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России
05:09
Общество
Росгидромет объявил об обмелении Каспийского моря
05:08
Общество
Юрист Петропольский назвал законное основание для вождения после алкоголя
05:00
Шоу-бизнес
Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
04:55
Экономика
ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»
04:49
Общество
Кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче
04:35
Шоу-бизнес
Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения
04:33
Общество
Новый Cadillac Escalade поступит в продажу на российском рынке летом
04:25
Общество
Компания Bi.Zone узнала рабочий график телефонных мошенников в России
04:22
Общество
Выпускникам дали рекомендации по борьбе со стрессом перед экзаменами
04:16
Политика
Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт
04:14
Общество
Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
04:10
Шоу-бизнес
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04:06
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Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение

  /   Обновлено: 21 мая 2021 04:19
Общество
Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
eurovision.tv  /  EBU 2002-2021

Вашингтон, 21 мая. США планируют запустить аналог Евровидения — Американский конкурс песни. Обозреватель Politico призывает сделать все, чтобы остановить уничтожение международного конкурса.

Предполагается, что в ходе American Song Contest соревноваться будут 50 американских штатов. Впервые шоу должны показать в период рождественских праздников. Писательница Юни Хонг в колонке для Politico подчеркивает, что есть ряд причин, почему стоит защищать Евровидение от американцев.

Она напомнила, что песенный конкурс появился в 1956 году и был организован Европейским радиовещательным союзом, «который образовался из пепла Второй мировой войны». Евровидение позиционировали как возможность соперничать странам, не вступая в войну.

«Таким образом, конкурс Евровидение на год старше самого Европейского Союза. Он закрепился прочнее, чем евро, и давал меньше сбоев, чем режим беспрепятственного пересечения границ», — приводит перевод слов Юни Хонг портал «ИноСМИ».

За 65 лет существования конкурс менялся вместе с Европой, а участие России и еще шести стран бывшего Восточного блока в 1994 году «ознаменовало собой отступление от мировоззрения холодной войны».

Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
eurovision.tv  / 

Поэтому, подчеркивает обозреватель, вмешательство США в европейские традиции «так опасно». Она напомнила о действии принципа Гейзенберга: когда США начинают имитировать что-то, что существует в культуре Европы, у имитируемого объекта попросту нет шансов сохраниться в неизменном виде.

Кроме того, Юни Хонг отметила, что на конкурсе была возможность критиковать США, поскольку Евровидение никогда не было рассчитано на американских зрителей. Есть и более конкретные аспекты, которые, по словам автора, уничтожат дух европейского конкурса в США. В частности американцы вряд ли примут условия, при которых нельзя голосовать за конкурсантов из своего штата, непривычна для США и некоммерческая основа шоу. Кроме того, потеряется лингвистическое разнообразие песен.

«В худшем случае Америка сделает Евровидение «крутым». Если Американский конкурс песни преуспеет, его европейская версия никогда больше не будет прежней. Будет примерно так: здравствуй, Дженнифер Лопес, и прощай, Верка Сердючка; здравствуй, профессиональная хореография, и прощай, колесо для хомяков с человеком внутри», — негодует писательница.

Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
instagram.com  / @David Jones

В ночь на пятницу завершился второй полуфинал Евровидения-2021. Десять участников этого этапа представят свои страны в финальной части песенного конкурса. Представительница России Манижа выступала в первом полуфинале и прошла в финал. Ее исполнение песни не оставило зрителей равнодушными.

сша музыка евровидение американский конкурс песни
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