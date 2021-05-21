Бородина отчитала родителей за помощь детям в школьных уроках

Москва, 21 мая. Родители не обязаны помогать детям с уроками в школе, лучше нанять репетитора, заявила телеведущая Ксения Бородина.

На своей странице в Instagram Ксения пожаловалась, что ее директ «взорван» сообщениями возмущенных родителей, которым не понравилось, что она не занимается уроками со своей старшей дочкой Марусей. В ответ Бородина озвучила несколько причин, оправдывающих ее позицию.

В первую очередь, подчеркивает телезвезда, детям нужно прививать ответственность: дети должны уметь распределять свое время, расставлять приоритеты и отвечать за провалы.

«Самостоятельность — если все делать за ребенка, контролировать он не научится отвечать за себя и поступки. А в 30 лет перед вами будет мамкина корзиночка, а не взрослый человек», — добавила она.

Кроме того, считает Бородина, если детей заставлять выполнять домашние задания, в конечном итоге это приведет к отторжению.

instagram.com / @borodylia

«Переживания — завышенные требования родителей (он же уже отучился и знает, как правильно) не дают ребенку самому разобраться. Сделаешь сам — получишь двойку — мама поругает, лучше вообще тогда не думать, а сразу запрячь маму — пусть сразу сделает на пять или списать. Так знания не усилятся», — считает она.

Подводя итог, Бородина подчеркнула, что лучше нанять репетитора, если ребенок все-таки не успевает в школе.

В соцсетях ведущая «Дома-2» особенно в последнее время старается комментировать каждое значимое событие в стране. В недавней публикации она резко выразила свое мнение о подростках, которые романтизируют преступников, признавшись, что комментарии о красоте казанского стрелка ее шокировали.