Молодая жена Петросяна в платье с матрешками устроила модный челлендж

Москва, 21 мая. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова после похудения практически ежедневно хвастается новыми нарядами.

На своей странице в Instagram блогер опубликовала фотографию, на которой она предстала в интересном платье с узором из матрешек, светлых кроссовках и темных очках.

«Кажется, я начала челлендж — теплый день = новое платье! Матрешки собирают комплименты повсюду», — подписала она снимок.

Подписчики в комментариях отметили, что молодая мама после родов заметно похорошела.

Pr Scr instagram.com / @bruhunova

«Полюбовалась и улыбнулась. Как приятно видеть счастливую красивую женщину! Самой радостней стало! Вы дарите свет», — отметила одна из подписчиц.

«Ну просто, молодечик! Стильная, модная, уверенная, красивая, молодая, умная» — засыпала комплиментами Брухунову другая.

«Как круто! Татьяна, а вы не задумывались о собственной коллекции? Было бы интересно посмотреть на коллаборацию с каким-нибудь брендом», — поинтересовался фолловер.

В начале мая блогер удивила подписчиков неожиданным признанием. Оказывается, их тесные отношения с Петросяном завязались еще десять лет назад. Во время общения с фолловерами в Stories Брухунова сообщила, что все наряды, в которых Петросян появляется на публике последние десять лет, — ее рук дело.