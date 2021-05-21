Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 05:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:34
Шоу-бизнес
Ургант назвал Кудрявцевой условие своего участия в шоу «Секрет на миллион»
05:30
Экономика
Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
05:30
Общество
Universal и продюсеры Мamma MIA снимут байопик о певице Шер
05:23
Общество
Биолог Марьинский назвал основной принцип выбора «жертв» у комаров
05:16
Общество
BadComedian сравнил конкурентоспособность российского кино с Голливудом
05:10
Экономика
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России
05:09
Общество
Росгидромет объявил об обмелении Каспийского моря
05:08
Общество
Юрист Петропольский назвал законное основание для вождения после алкоголя
05:00
Шоу-бизнес
Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
04:55
Экономика
ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»
04:49
Общество
Кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче
04:35
Шоу-бизнес
Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения
04:33
Общество
Новый Cadillac Escalade поступит в продажу на российском рынке летом
04:25
Общество
Компания Bi.Zone узнала рабочий график телефонных мошенников в России
04:22
Общество
Выпускникам дали рекомендации по борьбе со стрессом перед экзаменами
04:16
Политика
Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт
04:14
Общество
Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
04:10
Шоу-бизнес
Бородина отчитала родителей за помощь детям в школьных уроках
04:06
Происшествия
Петербургский гонщик влетел в машину ДПС на проспекте Испытателей
04:04
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна в платье с матрешками устроила модный челлендж
Все новости
21 мая 05:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:34
Шоу-бизнес
Ургант назвал Кудрявцевой условие своего участия в шоу «Секрет на миллион»
05:30
Экономика
Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
05:30
Общество
Universal и продюсеры Мamma MIA снимут байопик о певице Шер
05:23
Общество
Биолог Марьинский назвал основной принцип выбора «жертв» у комаров
05:16
Общество
BadComedian сравнил конкурентоспособность российского кино с Голливудом
05:10
Экономика
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России
05:09
Общество
Росгидромет объявил об обмелении Каспийского моря
05:08
Общество
Юрист Петропольский назвал законное основание для вождения после алкоголя
05:00
Шоу-бизнес
Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
04:55
Экономика
ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»
04:49
Общество
Кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче
04:35
Шоу-бизнес
Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения
04:33
Общество
Новый Cadillac Escalade поступит в продажу на российском рынке летом
04:25
Общество
Компания Bi.Zone узнала рабочий график телефонных мошенников в России
04:22
Общество
Выпускникам дали рекомендации по борьбе со стрессом перед экзаменами
04:16
Политика
Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт
04:14
Общество
Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
04:10
Шоу-бизнес
Бородина отчитала родителей за помощь детям в школьных уроках
04:06
Происшествия
Петербургский гонщик влетел в машину ДПС на проспекте Испытателей
04:04
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна в платье с матрешками устроила модный челлендж
Все новости

Молодая жена Петросяна в платье с матрешками устроила модный челлендж

  /   Обновлено: 21 мая 2021 04:19
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна в платье с матрешками устроила модный челлендж
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 21 мая. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова после похудения практически ежедневно хвастается новыми нарядами.

На своей странице в Instagram блогер опубликовала фотографию, на которой она предстала в интересном платье с узором из матрешек, светлых кроссовках и темных очках.

«Кажется, я начала челлендж — теплый день = новое платье! Матрешки собирают комплименты повсюду», — подписала она снимок.

Подписчики в комментариях отметили, что молодая мама после родов заметно похорошела.

Молодая жена Петросяна в платье с матрешками устроила модный челлендж
Pr Scr instagram.com  / @bruhunova

«Полюбовалась и улыбнулась. Как приятно видеть счастливую красивую женщину! Самой радостней стало! Вы дарите свет», — отметила одна из подписчиц.

«Ну просто, молодечик! Стильная, модная, уверенная, красивая, молодая, умная» — засыпала комплиментами Брухунову другая.

«Как круто! Татьяна, а вы не задумывались о собственной коллекции? Было бы интересно посмотреть на коллаборацию с каким-нибудь брендом», — поинтересовался фолловер.

В начале мая блогер удивила подписчиков неожиданным признанием. Оказывается, их тесные отношения с Петросяном завязались еще десять лет назад. Во время общения с фолловерами в Stories Брухунова сообщила, что все наряды, в которых Петросян появляется на публике последние десять лет, — ее рук дело.

соцсети петросян брухунова
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 82162 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 60286 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 46329 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 41129 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 40419 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Все новости / Шоу-бизнес / Молодая жена Петросяна в платье с матрешками устроила модный челлендж
Рейтинг@Mail.ru