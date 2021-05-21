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21 мая 05:35
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новостей
05:34
Шоу-бизнес
Ургант назвал Кудрявцевой условие своего участия в шоу «Секрет на миллион»
05:30
Экономика
Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
05:30
Общество
Universal и продюсеры Мamma MIA снимут байопик о певице Шер
05:23
Общество
Биолог Марьинский назвал основной принцип выбора «жертв» у комаров
05:16
Общество
BadComedian сравнил конкурентоспособность российского кино с Голливудом
05:10
Экономика
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России
05:09
Общество
Росгидромет объявил об обмелении Каспийского моря
05:08
Общество
Юрист Петропольский назвал законное основание для вождения после алкоголя
05:00
Шоу-бизнес
Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
04:55
Экономика
ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»
04:49
Общество
Кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче
04:35
Шоу-бизнес
Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения
04:33
Общество
Новый Cadillac Escalade поступит в продажу на российском рынке летом
04:25
Общество
Компания Bi.Zone узнала рабочий график телефонных мошенников в России
04:22
Общество
Выпускникам дали рекомендации по борьбе со стрессом перед экзаменами
04:16
Политика
Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт
04:14
Общество
Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
04:10
Шоу-бизнес
Бородина отчитала родителей за помощь детям в школьных уроках
04:06
Происшествия
Петербургский гонщик влетел в машину ДПС на проспекте Испытателей
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Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021

Общество
Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
 /  Руслан Рощупкин

Роттердам, 21 мая. Команда артиста Филиппа Киркорова поддержала представительницу Молдовы Наталью Гордиенко, которая «исполнила самую длинную ноту в истории Евровидения» и вышла в финал конкурса.

Гордиенко исполнила песню SUGAR на стихи поэта Михаила Гуцериева, музыку Филиппа Киркорова и Димитриса Контопулоса. Она выступила под седьмым номером, который принес удачу ей и ее стране: Молдова вошла в список десяти стран, преодолевших второй полуфинал.

Киркоров заявил, что его протеже на самом масштабном музыкальном конкурсе Европы многие сравнивают с актрисой и секс-символом 1950-х годов Мэрилин Монро. По его словам, Гордиенко такая же красивая и женственная.

«И у Мерилин в юношестве было прозвище «сахарок». Вот такое совпадение», — поделился король российской поп-эстрады.

Тем временем представительница России на Евровидении также пробилась в финальный этап. Певица Манижа поборется за первое место под пятым номером.

евровидение киркоров гордиенко
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Все новости / Общество / Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
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