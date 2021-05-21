Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021

Роттердам, 21 мая. Команда артиста Филиппа Киркорова поддержала представительницу Молдовы Наталью Гордиенко, которая «исполнила самую длинную ноту в истории Евровидения» и вышла в финал конкурса.

Гордиенко исполнила песню SUGAR на стихи поэта Михаила Гуцериева, музыку Филиппа Киркорова и Димитриса Контопулоса. Она выступила под седьмым номером, который принес удачу ей и ее стране: Молдова вошла в список десяти стран, преодолевших второй полуфинал.

Киркоров заявил, что его протеже на самом масштабном музыкальном конкурсе Европы многие сравнивают с актрисой и секс-символом 1950-х годов Мэрилин Монро. По его словам, Гордиенко такая же красивая и женственная.

«И у Мерилин в юношестве было прозвище «сахарок». Вот такое совпадение», — поделился король российской поп-эстрады.

Тем временем представительница России на Евровидении также пробилась в финальный этап. Певица Манижа поборется за первое место под пятым номером.