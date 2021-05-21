Россия ужесточит контроль за обработкой персональных данных

Москва, 21 мая. Минцифры разработало порядок организации и осуществления контроля государства за обработкой личных данных. Новые положения должны вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Проект постановления Правительства России, который содержит в себе принятое положение «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных», опубликован на сайте нормативно-правовых актов, пишет издание «Царьград».

Согласно тексту документа, поднадзорные объекты, которые осуществляют сбор данных, поделят на четыре типа риска причинения вреда: низкий, умеренный, средний и значительный. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций закрепило в положении также периодичность и вид проверок.

Ранее Минцифры анонсировало создание концепции доступа к наборам государственных сведений. Подобные базы особенно актуальны для ведения бизнеса, объяснил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.