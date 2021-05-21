Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети

Москва, 21 мая. Компания MGN представила трейлер биографического фильма о звезде соула Арете Франклин. Кинокартина выйдет на экраны под названием «Респект».

Режиссером проекта выступил Лизль Томми, известный по фильмам «Ходячие мертвецы» и «Белая ворона». Главная роль досталась актрисе Дженнифер Хадсон, кандидатуру которой одобрила сама Франклин.

Певица ушла из жизни в 2018 году после продолжительной борьбы с раком. До самой смерти она активно участвовала в создании фильма. Премьера должна была состояться еще в конце прошлого года, но была перенесена из-за пандемии. Теперь зрители увидят киноленту 14 октября.

В Сети ранее появился первый трейлер исторического мини-сериала «Анна Болейн». Роль главной героини в проекте досталась темнокожей актрисе Джоди Тернер-Смит.