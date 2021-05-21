Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 04:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Экономика
Криптодепутат Руслан Захаркин объяснил, что произошло с биткоином
03:59
Общество
Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
03:47
Общество
Россия ужесточит контроль за обработкой персональных данных
03:36
Общество
Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
03:34
Спорт
Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»
03:32
Армия
Новый базовый тральщик «Яков Баляев» прибыл на Камчатку к юбилею ТОФ
03:22
Общество
Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга
03:09
Армия
Тихоокеанский флот России празднует 290-летие со дня основания
03:06
Общество
Певица Манижа выступит под пятым номером на финале Евровидения
03:00
Общество
Японские пенсионеры по ошибке получили чек от США почти на 1,5 тысячи долларов
03:00
Общество
Крым спасут от дырявой канализации и выгребных ям, доставшихся от Украины
02:57
Общество
Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника
02:54
Общество
США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса
02:38
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
02:34
Общество
Диетолог Барредо предостерегла от экспресс-диет перед летним сезоном
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
Все новости
21 мая 04:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Экономика
Криптодепутат Руслан Захаркин объяснил, что произошло с биткоином
03:59
Общество
Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
03:47
Общество
Россия ужесточит контроль за обработкой персональных данных
03:36
Общество
Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
03:34
Спорт
Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»
03:32
Армия
Новый базовый тральщик «Яков Баляев» прибыл на Камчатку к юбилею ТОФ
03:22
Общество
Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга
03:09
Армия
Тихоокеанский флот России празднует 290-летие со дня основания
03:06
Общество
Певица Манижа выступит под пятым номером на финале Евровидения
03:00
Общество
Японские пенсионеры по ошибке получили чек от США почти на 1,5 тысячи долларов
03:00
Общество
Крым спасут от дырявой канализации и выгребных ям, доставшихся от Украины
02:57
Общество
Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника
02:54
Общество
США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса
02:38
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
02:34
Общество
Диетолог Барредо предостерегла от экспресс-диет перед летним сезоном
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
Все новости

Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети

Общество
Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
PrScr YouTube  /  MGM

Москва, 21 мая. Компания MGN представила трейлер биографического фильма о звезде соула Арете Франклин. Кинокартина выйдет на экраны под названием «Респект».

Режиссером проекта выступил Лизль Томми, известный по фильмам «Ходячие мертвецы» и «Белая ворона». Главная роль досталась актрисе Дженнифер Хадсон, кандидатуру которой одобрила сама Франклин.

Певица ушла из жизни в 2018 году после продолжительной борьбы с раком. До самой смерти она активно участвовала в создании фильма. Премьера должна была состояться еще в конце прошлого года, но была перенесена из-за пандемии. Теперь зрители увидят киноленту 14 октября.

В Сети ранее появился первый трейлер исторического мини-сериала «Анна Болейн». Роль главной героини в проекте досталась темнокожей актрисе Джоди Тернер-Смит.

кино франклин трейлер
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 82162 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 60286 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 46329 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 41129 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 40419 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Все новости / Общество / Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
Рейтинг@Mail.ru