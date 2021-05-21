Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»

Вашингтон, 21 мая. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов совершил роковую ошибку в матче с «Бостоном». Действия голкипера в овертайме привели в ярость российского форварда Александра Овечкина.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Бостона». В овертайме игрок «медведей» воспользовался ошибкой Самсонова и забил в пустые ворота.

Взбешенный Овечкин, забросивший в этой игре 800-ю шайбу в НХЛ, сначала сломал свою клюшку о борт, а затем обматерил своего одноклубника. Что он говорил Самсонову, было понятно по губам хоккеиста.

«Бостон» повел в серии плей-офф со счетом 2:1. «Вашингтон» еще может исправить ситуацию.

В предыдущей игре против «Бостона» Овечкин записал на свой счет голевую передачу. От поражения его команду это не спасло.