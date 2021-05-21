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новостей
04:00
Экономика
Криптодепутат Руслан Захаркин объяснил, что произошло с биткоином
03:59
Общество
Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
03:47
Общество
Россия ужесточит контроль за обработкой персональных данных
03:36
Общество
Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
03:34
Спорт
Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»
03:32
Армия
Новый базовый тральщик «Яков Баляев» прибыл на Камчатку к юбилею ТОФ
03:22
Общество
Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга
03:09
Армия
Тихоокеанский флот России празднует 290-летие со дня основания
03:06
Общество
Певица Манижа выступит под пятым номером на финале Евровидения
03:00
Общество
Японские пенсионеры по ошибке получили чек от США почти на 1,5 тысячи долларов
03:00
Общество
Крым спасут от дырявой канализации и выгребных ям, доставшихся от Украины
02:57
Общество
Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника
02:54
Общество
США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса
02:38
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
02:34
Общество
Диетолог Барредо предостерегла от экспресс-диет перед летним сезоном
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
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Армия
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Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»

Спорт
Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 21 мая. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов совершил роковую ошибку в матче с «Бостоном». Действия голкипера в овертайме привели в ярость российского форварда Александра Овечкина.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Бостона». В овертайме игрок «медведей» воспользовался ошибкой Самсонова и забил в пустые ворота.

Взбешенный Овечкин, забросивший в этой игре 800-ю шайбу в НХЛ, сначала сломал свою клюшку о борт, а затем обматерил своего одноклубника. Что он говорил Самсонову, было понятно по губам хоккеиста.

«Бостон» повел в серии плей-офф со счетом 2:1. «Вашингтон» еще может исправить ситуацию.

В предыдущей игре против «Бостона» Овечкин записал на свой счет голевую передачу. От поражения его команду это не спасло.

хоккей вашингтон овечкин самсонов бостон
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