Новый базовый тральщик «Яков Баляев» прибыл на Камчатку к юбилею ТОФ

Петропавловск-Камчатский, 21 мая. Корабль «Яков Баляев» доставлен на Камчатку в 290-ю годовщину со Дня образования Тихоокеанского флота РФ. Новый базовый тральщик будет выполнять задачи противоминной обороны.

«Яков Баляев» будет обеспечивать безопасный подход и развертывание кораблей и подлодок в Авачинской губе и на выходе в Тихий океан. Свое название он получил в честь героя Советского Союза из 355-го полка морской пехоты во Владивостоке, передает ТАСС.

В экипаж нового базового тральщика входят около 40 человек. К месту назначения «Яков Баляев» шел около недели, одновременно испытывая оборудование. После пополнения запасов его можно использовать по назначению.

Тихоокеанский флот празднует 290-летие со дня основания. Это первое военное подразделение российского флота на Дальнем Востоке. Праздничные мероприятия начались в 08:00 по местному времени.