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новостей
04:00
Экономика
Криптодепутат Руслан Захаркин объяснил, что произошло с биткоином
03:59
Общество
Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
03:47
Общество
Россия ужесточит контроль за обработкой персональных данных
03:36
Общество
Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
03:34
Спорт
Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»
03:32
Армия
Новый базовый тральщик «Яков Баляев» прибыл на Камчатку к юбилею ТОФ
03:22
Общество
Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга
03:09
Армия
Тихоокеанский флот России празднует 290-летие со дня основания
03:06
Общество
Певица Манижа выступит под пятым номером на финале Евровидения
03:00
Общество
Японские пенсионеры по ошибке получили чек от США почти на 1,5 тысячи долларов
03:00
Общество
Крым спасут от дырявой канализации и выгребных ям, доставшихся от Украины
02:57
Общество
Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника
02:54
Общество
США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса
02:38
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
02:34
Общество
Диетолог Барредо предостерегла от экспресс-диет перед летним сезоном
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
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Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга

Общество
Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга
pixabay.com  /  Photo Mix

Лондон, 21 мая. Абсолютно любое количество алкоголя может нанести непоправимый вред мозгу, говорится в масштабном исследовании специалистов Оксфордского университета.

Английские ученые называют свою работу о влиянии алкоголя на человека самой масштабной на сегодняшний день. Как сообщает телеканал Fox News, они проанализировали клинические данные 25 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Согласно исследованию, почти все участники были классифицированы как пьющие в настоящее время, в то время как только 5,2% из них не употребляли алкоголь. Почти половина участников употребляли алкоголь в количествах, превышающих установленные в Великобритании нормы «низкого риска», хотя немногие считались сильно пьющими. С помощью анализа МРТ команда искала корреляцию между употреблением алкоголя и изменением серого вещества в мозге.

«Не было обнаружено безопасной дозы алкоголя для мозга. Умеренное потребление связано с более распространенными побочными эффектами на мозг, чем считалось ранее», — говорится в исследовании.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые злоупотребляют алкоголем имеют высокое кровяное давление, у них фиксируются проблемы с психикой. Оксфордские специалисты призывают пересмотреть текущие рекомендации «низкого риска» по употреблению алкоголя.

Исследователи обнаружили, что чем больше участники употребляли алкоголь каждую неделю, тем была ниже плотность серого вещества в мозгу. Риски повреждения мозга оказались выше, чем при курении. Кроме того, они выяснили, что все виды напитков (вино, пиво или крепкие спиртные напитки) причиняют одинаковую степень вреда.

«Мы не нашли доказательств того, что риск связанного с алкоголем повреждения мозга зависит от типа алкогольных напитков», — подчеркнули авторы исследования.

Ранее британский врач Симран Дио перечислила алкогольные напитки, употребление которых может спровоцировать наиболее сильное опьянение. В частности она предупредила, что игристые вина или джин-тоник могут спровоцировать сильное опьянение за счет пузырьков газа, которые повышают давление в желудке, из-за чего алкоголь быстрее всасывается и попадает в кровь.

великобритания алкоголь здоровье оксфорд
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