Тихоокеанский флот России празднует 290-летие со дня основания

Владивосток, 21 мая. Мероприятия в честь 290-й годовщины создания Тихоокеанского флота России, основанного императрицей Анной Иоанновной, проходят во Владивостоке.

ТОФ был основан сенатом как Охотский военный порт. Он стал первым военным подразделением российского флота на Дальнем Востоке.

Мероприятия начались в 8:00 по местному времени. Состоялось торжественное поднятие флага Российской Федерации и Андреевского флага на причале №33. Моряков поздравили командующий флотом Денис Березовский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков.

Известно, что в честь юбилея ТОФ на военном причале пройдет показательное выступление морпехов и выставка военной техники. Однако основные праздничные мероприятия состоятся 25 июля в День Военно-морского флота.

Ранее противолодочные корабли Тихоокеанского флота провели учения по поиску и атаке субмарины в Японском море. Кроме надводных боевых кораблей, в маневрах был задействован самолет Ил-38.