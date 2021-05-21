Японские пенсионеры по ошибке получили чек от США почти на 1,5 тысячи долларов

Токио, 21 мая. Налоговая служба США по ошибке отправила некоторым пенсионерам из Японии финансовые чеки на 1,4 тысячи долларов. Об этом сообщила газета Nikkei Asia.

Известно, что такая субсидия была выделена как часть пакета финансовой помощи американцам от властей из-за пандемии коронавируса. Однако ее получателями должны были стать только граждане США и зарубежные резиденты. Деньги пришли по ошибке той части японских пенсионеров, которые трудились в США, но уже уехали из государства.

Тем временем в японских банках стали массово жаловаться из-за резкого появления очередей из граждан, которые желают обналичить чеки. Несмотря на это, такое удастся провернуть не всем желающим: налоговая служба потребовала японцев аннулировать и возвратить документы. Однако орган промолчал по поводу действий для тех, кто уже завладел деньгами, пишет «Царьград».

Недавно США приняли решение о первом размещении в Японии высотных БПЛА Triton. Дроны будут дислоцироваться на базе американских ВВС Мисава.