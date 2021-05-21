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новостей
04:00
Экономика
Криптодепутат Руслан Захаркин объяснил, что произошло с биткоином
03:59
Общество
Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
03:47
Общество
Россия ужесточит контроль за обработкой персональных данных
03:36
Общество
Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
03:34
Спорт
Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»
03:32
Армия
Новый базовый тральщик «Яков Баляев» прибыл на Камчатку к юбилею ТОФ
03:22
Общество
Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга
03:09
Армия
Тихоокеанский флот России празднует 290-летие со дня основания
03:06
Общество
Певица Манижа выступит под пятым номером на финале Евровидения
03:00
Общество
Японские пенсионеры по ошибке получили чек от США почти на 1,5 тысячи долларов
03:00
Общество
Крым спасут от дырявой канализации и выгребных ям, доставшихся от Украины
02:57
Общество
Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника
02:54
Общество
США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса
02:38
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
02:34
Общество
Диетолог Барредо предостерегла от экспресс-диет перед летним сезоном
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
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Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника

Общество
Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника
pixabay.com  /  chaplins77

Москва, 21 мая. Лечение позвоночника является довольно сложным делом, поэтому гораздо проще не допускать заболеваний основной части осевого скелета человека.

Доктор медицинских наук Евгений Перецманас в интервью газете «Аргументы и факты» посоветовал укреплять мышечный корсет спины и чаще заниматься физическими упражнениями. Кроме того, необходимо вести здоровый образ жизни и соблюдать правила безопасности при поднятии тяжестей.

При регулярных болях в позвоночнике стоит немедленно обратиться к специалисту. Если проблема все же имеется, то вместе с назначенными препаратами стоит проходить сеансы физиотерапии с лечебной физкультурой и массажем. Не стоит откладывать лечение на потом, так как иногда необходимо оперативное вмешательство, потому что бывают такие проблемы, которые приводят к сосудистым нарушениям спинного мозга, отметил Перецманас.

Недавно несколько советов по поддержанию здорового тела дала эксперт по фейспластике Сандра Кордеро Гонсалес. По ее словам, стретчинг помогает в профилактике заболеваний суставов и мышц.

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