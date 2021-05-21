Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника

Москва, 21 мая. Лечение позвоночника является довольно сложным делом, поэтому гораздо проще не допускать заболеваний основной части осевого скелета человека.

Доктор медицинских наук Евгений Перецманас в интервью газете «Аргументы и факты» посоветовал укреплять мышечный корсет спины и чаще заниматься физическими упражнениями. Кроме того, необходимо вести здоровый образ жизни и соблюдать правила безопасности при поднятии тяжестей.

При регулярных болях в позвоночнике стоит немедленно обратиться к специалисту. Если проблема все же имеется, то вместе с назначенными препаратами стоит проходить сеансы физиотерапии с лечебной физкультурой и массажем. Не стоит откладывать лечение на потом, так как иногда необходимо оперативное вмешательство, потому что бывают такие проблемы, которые приводят к сосудистым нарушениям спинного мозга, отметил Перецманас.

Недавно несколько советов по поддержанию здорового тела дала эксперт по фейспластике Сандра Кордеро Гонсалес. По ее словам, стретчинг помогает в профилактике заболеваний суставов и мышц.