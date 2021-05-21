США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса

Вашингтон, 21 мая. США продолжают настаивать на лабораторном происхождении SARS-CoV-2. О наличии косвенных доказательств этому заявили республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США.

Авторы доклада выдвинули теорию, согласно которой вспышка коронавирусной инфекции могла начаться из-за утечки из института вирусологии в Ухане. Республиканцы напомнили, что еще в 2017 году американские дипломаты говорили о небезопасных исследованиях в уханьской лаборатории.

В США считают, что версия Китая о передачи вируса от животных к человеку звучит неубедительно. По словам республиканцев, теория о естественном происхождении COVID-19 имеет недостаточно доказательств, передает «Царьград».

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее представили научный доклад по итогам своей поездки в Ухань, с которого началось распространение коронавируса. Ученые пришли к выводу, что сценарий лабораторного происхождения инфекции является маловероятным.

Американские ученые ранее заявили об обнаружении нового опасного для человека коронавируса. Переносчиком последнего, по мнению исследователей из США, могли стать собаки.