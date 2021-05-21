Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 04:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Экономика
Криптодепутат Руслан Захаркин объяснил, что произошло с биткоином
03:59
Общество
Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
03:47
Общество
Россия ужесточит контроль за обработкой персональных данных
03:36
Общество
Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
03:34
Спорт
Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»
03:32
Армия
Новый базовый тральщик «Яков Баляев» прибыл на Камчатку к юбилею ТОФ
03:22
Общество
Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга
03:09
Армия
Тихоокеанский флот России празднует 290-летие со дня основания
03:06
Общество
Певица Манижа выступит под пятым номером на финале Евровидения
03:00
Общество
Японские пенсионеры по ошибке получили чек от США почти на 1,5 тысячи долларов
03:00
Общество
Крым спасут от дырявой канализации и выгребных ям, доставшихся от Украины
02:57
Общество
Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника
02:54
Общество
США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса
02:38
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
02:34
Общество
Диетолог Барредо предостерегла от экспресс-диет перед летним сезоном
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
Все новости
21 мая 04:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Экономика
Криптодепутат Руслан Захаркин объяснил, что произошло с биткоином
03:59
Общество
Киркоров сравнил свою протеже Гордиенко с Монро на Евровидении-2021
03:47
Общество
Россия ужесточит контроль за обработкой персональных данных
03:36
Общество
Трейлер фильма-биографии об Арете Франклин «Респект» появился в Сети
03:34
Спорт
Овечкин перешел на мат из-за роковой ошибки вратаря «Вашингтона»
03:32
Армия
Новый базовый тральщик «Яков Баляев» прибыл на Камчатку к юбилею ТОФ
03:22
Общество
Ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга
03:09
Армия
Тихоокеанский флот России празднует 290-летие со дня основания
03:06
Общество
Певица Манижа выступит под пятым номером на финале Евровидения
03:00
Общество
Японские пенсионеры по ошибке получили чек от США почти на 1,5 тысячи долларов
03:00
Общество
Крым спасут от дырявой канализации и выгребных ям, доставшихся от Украины
02:57
Общество
Доктор Перецманас рассказал о способах предотвращения заболеваний позвоночника
02:54
Общество
США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса
02:38
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
02:34
Общество
Диетолог Барредо предостерегла от экспресс-диет перед летним сезоном
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
Все новости

Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции

Армия
Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Москва, 21 мая. Советский танк Т-34-85, первым ворвавшийся в Прагу 9 мая 1945 года, сразился сразу с 13 немецкими самоходками. Подвиг танкистов описан в новом разделе на сайте Минобороны РФ.

Раздел был открыт в рамках проекта «Без срока давности» и посвящен Пражской наступательной операции. В нем содержатся рассекреченные документы, свидетельствующие о героизме красноармейцев.

В наградном листе на имя гвардии лейтенанта Ивана Григорьевича Гончаренко сказано, как экипаж его танка принял бой в центре Праги против превосходящего по численности противника. Командир боевой машины погиб. Конкретные обстоятельства неравного боя Т-34 в столице Чехословакии ранее не публиковались.

«Действуя в головном дозоре, нанося сокрушительные удары, товарищ Гончаренко первым ворвался в город Прага. Стремительно преследуя противника, товарищ Гончаренко захватил мост через реку Влтава в центре города и вступил в неравный бой с 13 самоходными орудиями противника. Удерживая переправу, т. Гончаренко огнем своего танка уничтожил две самоходки», — отмечено в опубликованном документе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее анонсировал создание портала «Память народа. Лента военной истории Отечества». Этот сайт будет содержать документы о всех войнах с участием России.

минобороны прага т-34 подвиг пражская операция
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 82162 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 60286 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 46329 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 41129 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 40419 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Все новости / Армия / Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции
Рейтинг@Mail.ru