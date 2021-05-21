Минобороны РФ рассказало о подвиге советских танкистов в Пражской операции

Москва, 21 мая. Советский танк Т-34-85, первым ворвавшийся в Прагу 9 мая 1945 года, сразился сразу с 13 немецкими самоходками. Подвиг танкистов описан в новом разделе на сайте Минобороны РФ.

Раздел был открыт в рамках проекта «Без срока давности» и посвящен Пражской наступательной операции. В нем содержатся рассекреченные документы, свидетельствующие о героизме красноармейцев.

В наградном листе на имя гвардии лейтенанта Ивана Григорьевича Гончаренко сказано, как экипаж его танка принял бой в центре Праги против превосходящего по численности противника. Командир боевой машины погиб. Конкретные обстоятельства неравного боя Т-34 в столице Чехословакии ранее не публиковались.

«Действуя в головном дозоре, нанося сокрушительные удары, товарищ Гончаренко первым ворвался в город Прага. Стремительно преследуя противника, товарищ Гончаренко захватил мост через реку Влтава в центре города и вступил в неравный бой с 13 самоходными орудиями противника. Удерживая переправу, т. Гончаренко огнем своего танка уничтожил две самоходки», — отмечено в опубликованном документе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее анонсировал создание портала «Память народа. Лента военной истории Отечества». Этот сайт будет содержать документы о всех войнах с участием России.