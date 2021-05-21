Диетолог Барредо предостерегла от экспресс-диет перед летним сезоном

Москва, 21 мая. Похудеть к лету можно, если начинать со снижения веса и уменьшения потребляемых калорий. А вот от экспресс-диет стоит отказаться, отметила диетолог Алена Барредо.

Экспресс-диеты могут негативно сказаться на метаболизме и на синтезе жиросжигающих гормонов. Диетолог советует уменьшить объем порций и перенести ужин на ранний срок. Желающим похудеть следует есть вечером больше овощей и нежирный белок, передает радио Sputnik.

Быстрое похудение может обернуться набором веса. Чтобы этого избежать, рекомендуется худеть медленно, а диеты придерживаться около месяца. Диетолог советует завтракать, обедать и ужинать для насыщения организма. А жестко ограничивать себя не нужно.

В борьбе с лишним весом может помочь простая вода с добавлением лимона. Из-за содержания в цитрусе пектина организм борется с чувством голода и нормализует уровень сахара в крови. Такой напиток укрепляет иммунную систему и стимулирует работу мозга.