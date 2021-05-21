Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России

Москва, 21 мая. Ресурс «Мошеловка», на котором пользователи смогут сообщать о действиях мошенников, появится в России. Информация об аферах будет поступать в Центробанк и полицию.

Жертвы злоумышленников будут помогать разоблачать новые схемы мошенничества и способствовать борьбе с аферистами. Платформа может стать полезным ресурсом, если ее запуск не станет разовым. Для реализации «Мошеловки» необходимы средства, передают «Известия».

«Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников, не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Презентация нового сервиса пройдет на Российском интернет-форуме. Специалисты утверждают, что на внедрение «Мошеловки» и оповещение населения может потребоваться немало времени.

Американские ученые ранее определили новый способ мошенничества с использованием старых номеров телефонов. Повторное использование старых мобильных номеров может представлять серьезную угрозу для кибербезопасности.