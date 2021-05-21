Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»

Москва, 21 мая. Министерство обороны разрабатывает интернет-портал, который будет содержать документы о всех военных действиях, участие в которых принимала Россия.

Об этом в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Отмечается, что называться сайт будет «Память народа. Лента военной истории Отечества». Его запуск должен состояться до конца 2023 года.

Сегодня специалисты военного ведомства проводят централизованный учет воинских захоронений. Глава Минобороны уточнил, что их зарегистрировано почти 44 тыс. В общей сложности погребено более 8,6 млн человек, из которых 4,5 млн в России. На территории страны действуют 1593 поисковых отряда, численность которых превышает 48 тыс. человек.

Недавно Сергей Шойгу назвал количество солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, чьи имена остаются неизвестными. Речь идет о миллионах людей.