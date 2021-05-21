Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации

Москва, 21 мая. Певица Лолита Милявская назвала скопинского маньяка Михаила Мохова психически больным человеком, которого необходимо подвергнуть химической кастрации.

Лолита не стала осуждать Ксению Собчак за скандальное интервью с Моховым. По ее словам, это большая журналистская удача телеведущей. Однако в YouTube-шоу «50 вопросов» певица призналась, что не смогла досмотреть до конца документалку из-за ярой ненависти к маньяку: после 20 минут интервью ее начало тошнить.

«Мне хотелось его растерзать. Это психически больной человек. Тошнить меня начало, когда он посмотрел в окно и сказал полицейским: «Молодцы, мальчики, охраняете». И с такой наглой рожей! На этом я сломалась», — посетовала звезда.

Лолиту задело, что помощи бывают лишены люди, которые действительно в ней нуждаются, «а какое-то чмо, которое надо было подвергнуть химической кастрации, охраняют». Певица уточнила, что не является сторонницей смертной казни, поскольку в таких делах не исключены ошибки, но в отношении насильников, по ее словам, необходимо применять химическую кастрацию как основной вид наказания.

«Он психически больная мразота, — продолжила Лолита про скопинского маньяка. — Он не выглядит, как обычный человек при общении. Там такое самодовольство в лице, такое отсутствие интеллекта, что это настораживает сразу».

В сентябре 2000 года Мохов из города Скопин Рязанской области похитил двух девочек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Катерину Мартынову. Пленниц он продержал в подземном бункере три года семь месяцев, постоянно насилуя. Старшая из них трижды была беременна. Девочек освободили благодаря счастливой случайности. В марте Мохов вышел на свободу на два месяца раньше срока.

После освобождения скопинский маньяк дал интервью Собчак, в котором в частности отметил, что Самохина после освобождения так и не смола родить. Напомнив, что от него девочка трижды беременела он предположил, что «надо ею опять заняться».

Как стало известно ФАН, скопинского маньяка после освобождения пытались пристроить в местную психлечебницу. Согласие главного врача уже было получено, однако Мохову идея не понравилась, поскольку он считает себя вменяемым.