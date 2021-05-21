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21 мая 02:33
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новостей
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
01:58
Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
Общество
ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
01:47
Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
01:46
Шоу-бизнес
«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
01:31
Общество
Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы
01:31
Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
01:10
Общество
Минобороны опубликовало секретные документы о Пражской операции 1945 года
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Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации

Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
Pr Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Москва, 21 мая. Певица Лолита Милявская назвала скопинского маньяка Михаила Мохова психически больным человеком, которого необходимо подвергнуть химической кастрации.

Лолита не стала осуждать Ксению Собчак за скандальное интервью с Моховым. По ее словам, это большая журналистская удача телеведущей. Однако в YouTube-шоу «50 вопросов» певица призналась, что не смогла досмотреть до конца документалку из-за ярой ненависти к маньяку: после 20 минут интервью ее начало тошнить.

«Мне хотелось его растерзать. Это психически больной человек. Тошнить меня начало, когда он посмотрел в окно и сказал полицейским: «Молодцы, мальчики, охраняете». И с такой наглой рожей! На этом я сломалась», — посетовала звезда.

Лолиту задело, что помощи бывают лишены люди, которые действительно в ней нуждаются, «а какое-то чмо, которое надо было подвергнуть химической кастрации, охраняют». Певица уточнила, что не является сторонницей смертной казни, поскольку в таких делах не исключены ошибки, но в отношении насильников, по ее словам, необходимо применять химическую кастрацию как основной вид наказания.

«Он психически больная мразота, — продолжила Лолита про скопинского маньяка. — Он не выглядит, как обычный человек при общении. Там такое самодовольство в лице, такое отсутствие интеллекта, что это настораживает сразу».

В сентябре 2000 года Мохов из города Скопин Рязанской области похитил двух девочек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Катерину Мартынову. Пленниц он продержал в подземном бункере три года семь месяцев, постоянно насилуя. Старшая из них трижды была беременна. Девочек освободили благодаря счастливой случайности. В марте Мохов вышел на свободу на два месяца раньше срока.

После освобождения скопинский маньяк дал интервью Собчак, в котором в частности отметил, что Самохина после освобождения так и не смола родить. Напомнив, что от него девочка трижды беременела он предположил, что «надо ею опять заняться».

Как стало известно ФАН, скопинского маньяка после освобождения пытались пристроить в местную психлечебницу. Согласие главного врача уже было получено, однако Мохову идея не понравилась, поскольку он считает себя вменяемым.

Лолита собчак мохов скопинский маньяк
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