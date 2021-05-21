В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»

Берлин, 21 мая. Президенту США Джо Байдену в решении об отказе вводить санкции против «Северного потока — 2» пришлось выбирать: трубопровод или обострение отношений с РФ.

Во вторник стало известно, что Госдепартамент США откажется от ограничительных мер в отношении трубопровода, чтобы избежать наказания немецких организаций, участвующих в почти завершенном проекте. Байден, несмотря на то, что его администрация и большинство американских конгрессменов упорно называют «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы, собирается вывести из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига.

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель выразил мнение, что решение Байдена можно объяснить только тем, что он сдался.

«Для Соединенных Штатов это политическое поражение, тогда как для российского президента Владимира Путина — значимая победа. Летом все трубы уже будут уложены, и начнутся поставки природного газа из России в Германию», — приводит перевод слов Ветцеля «ИноСМИ».

Федеральное агентство новостей /

Теоретически Байден мог бы принять другое решение, однако, как подчеркивает обозреватель, «его цена была бы весьма высокой». В этом случае компания Nord Stream AG и все ее партнеры лишись доступа на американский финансовый рынок. Итогом стало бы серьезное обострение отношений с российской стороной и Берлином.

Кроме того, в строительстве газопровода участвовала не только Россия, которую уже много лет в США называют главным соперником, но и партнер Вашингтона — Германия. В Белом доме не могли не понимать, что санкции против «СП-2» затронут и Берлин.

«Джо Байден пришел к совершенно реалистичному выводу: остановить почти достроенный «Северный поток — 2» можно лишь в том случае, если будут введены масштабные санкции против той его части, которая находится с немецкой стороны. Но подвергать немецко-американские отношения такого рода стресс-тесту он не хочет — они и без того сильно пострадали при Дональде Трампе», — подчеркивает Ветцель.

Федеральное агентство новостей /

Ранее в интервью ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что «такой неожиданный разворот Байдена в сторону Европы и отчасти России можно объяснить тем, что американский президент заинтересован как можно скорее провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным».

В Германии решение Байдена приветствовали. Министр иностранных дел Хайко Маас назвал его «конструктивным шагом», добавив, что Берлин и Вашингтон обсудят, как сохранить этот отказ в течение следующих трех месяцев, по истечении которых Госдепартамент должен выпустить в конгресс еще один отчет о санкциях.