Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота

Москва, 21 мая. Тихоокеанский флот (ТОФ) получит фрегаты, универсальные корабли и другую технику. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

День Тихоокеанского флота ежегодно празднуют 21 мая. Силами ТОФ обеспечивается безопасность страны на восточном и северо-восточном направлениях, гарантирующая защиту от угроз с моря и океана.

«Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет усилена за счет ведущегося серийного строительства корветов проекта 20380 и 20385, фрегатов проекта 22350, малых ракетных кораблей проекта 22800. Несомненно, что тихоокеанцы будут получать в свой состав и новые универсальные десантные корабли», — отмечено в сообщении.

До конца 2021 года Военно-морскому флоту РФ передадут около 40 кораблей и судов различного назначения и класса. Появятся атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения «Князь Олег», подлодка «Новосибирск».