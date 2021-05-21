Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа

Газа, 21 мая. Перемирие между Израилем и палестинскими движениями на территории сектора Газа вступило в силу в 02:00 по местному и московскому времени.

Режим перемирия сторон был достигнут при участии Египта после 11 дней взаимного обстрела. В четверг военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании принял решение об одностороннем прекращении огня. Палестинское движение ХАМАС согласилось на введение перемирия при медиаторстве Каира.

Решение о введении режима перемирия в секторе Газа ранее поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал стороны конфликта соблюдать условия договоренностей о прекращении обстрелов.