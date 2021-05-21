Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи

Москва, 21 мая. Использование видеосвязи для идентификации банковских клиентов влечет существенные риски, заявили в ЦБ РФ, комментируя инициативу Ассоциации банков России.

Ассоциация ранее разработала законопроект, позволяющий банкам удаленно открывать счета новым клиентам для выдачи ипотеки. Для этого было предложено использовать видеосвязь.

В Центробанке оценили эту идею, заявив, что нововведением попробуют воспользоваться мошенники. Для получения доступа к чужим счетам злоумышленники могут применить профессиональный грим или технологию DeepFake.

Эксперты считают, что риски можно нивелировать. Для этого одновременно с видеосвязью следует использовать другие методы подтверждения личности клиента.

Представитель ЦБ РФ ранее заявил о крайне низком уровне фальшивомонетничества в России. На 1 млн денежных банкнот в обращении сейчас приходится всего семь подделок