Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие

Нью-Йорк, 21 мая. Режим прекращения огня, о котором ранее договорились Израиль и палестинское движение ХАМАС, вступило в силу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал перемирие.

Он выразил соболезнования семьям погибших и их родным и выразил надежду, что стороны будут соблюдать мировое соглашение. Об этом генсек заявил в ходе выступления перед журналистами по поводу палестино-израильского конфликта.

«После стабилизации перемирия нужно снова запустить мирный процесс по Ближнему Востоку, заявил генсек ООН», — подчеркнул Гутерреш.

Решение о прекращение военных действий накануне поддержали обе стороны противостояния. Режим перемирия был достигнут при участии египетской стороны.