Байден представил новую несмешную шутку

Вашингтон, 21 мая. Президент США Джо Байден во время подписания закона о борьбе с расизмом отпустил очередную шутку. Юмор главы государства снова поняли не все.

Хозяин Белого дома почти в каждой своей публичной речи пытается развеселить публику. Аудитория не всегда отвечает на юморные выступления, так как шутки Байдена далеко не всегда смешные. Американцы также привыкли, что 78-летний президент довольно часто оговаривается. Очередной инцидент произошел, когда у кого-то в зале зазвонил телефон.

«Не знаю, кто это звонит, но передайте, что мы заняты. Если, конечно, это не моя помощница — но ведь она здесь», — попытался пошутить Байден.

Байден ранее опозорился перед журналистами, перепутав факты. СМИ обратили внимание на несостыковки в рассказе президента США о поездках по железной дороге.