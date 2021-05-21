Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 02:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
01:58
Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
Общество
ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
01:47
Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
01:46
Шоу-бизнес
«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
01:31
Общество
Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы
01:31
Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
01:10
Общество
Минобороны опубликовало секретные документы о Пражской операции 1945 года
01:09
Общество
Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет
Все новости
21 мая 02:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
01:58
Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
Общество
ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
01:47
Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
01:46
Шоу-бизнес
«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
01:31
Общество
Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы
01:31
Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
01:10
Общество
Минобороны опубликовало секретные документы о Пражской операции 1945 года
01:09
Общество
Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет
Все новости

ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД

Общество
ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
pxhere.com

Москва, 21 мая. Курсы по информбезопасности от Центробанка сначала пройдут сотрудники вузов МВД, после чего они передадут приобретенные знания студентам-правоохранителям, заявили в ЦБ России.

Образовательная программа началась 17 мая, ее провели специалисты из Центробанка, финансовых предприятий и организаций, передает издание «Известия». На занятиях силовикам рассказывают о проблемах хищения финансов при помощи социальной инженерии. Кроме того, на курсах специалисты разъясняют методы обеспечения информбезопасности и киберустойчивости, и о проблематике противодействия киберпреступности.

Ранее в ЦБ рассказали о понижении случаев фальшивомонетничества в России. В регуляторе заявили, что сейчас в стране зафиксирован крайне низкий уровень выявления поддельных купюр.

россия центробанк мвд
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 82162 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 60286 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 46329 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 41129 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 40419 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Все новости / Общество / ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
Рейтинг@Mail.ru