ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД

Москва, 21 мая. Курсы по информбезопасности от Центробанка сначала пройдут сотрудники вузов МВД, после чего они передадут приобретенные знания студентам-правоохранителям, заявили в ЦБ России.

Образовательная программа началась 17 мая, ее провели специалисты из Центробанка, финансовых предприятий и организаций, передает издание «Известия». На занятиях силовикам рассказывают о проблемах хищения финансов при помощи социальной инженерии. Кроме того, на курсах специалисты разъясняют методы обеспечения информбезопасности и киберустойчивости, и о проблематике противодействия киберпреступности.

Ранее в ЦБ рассказали о понижении случаев фальшивомонетничества в России. В регуляторе заявили, что сейчас в стране зафиксирован крайне низкий уровень выявления поддельных купюр.