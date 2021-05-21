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21 мая 02:32
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новостей
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
01:58
Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
Общество
ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
01:47
Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
01:46
Шоу-бизнес
«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
01:31
Общество
Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы
01:31
Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
01:10
Общество
Минобороны опубликовало секретные документы о Пражской операции 1945 года
01:09
Общество
Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет
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Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году

Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
pixabay.com/PD

Москва, 21 мая. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работает над постепенным расширением формата онлайн-голосования. К выборам 2024 года к нему планируется привлечь почти все регионы России.

Соответствующее заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова. При позитивном развитии событий формат онлайн-голосования к выборам 2024 года охватит всю Россию, при худшем — более половины.

«Однако мы рассчитываем на лучшее. Работаем интенсивно, но движемся осторожно», — пояснила Памфилова в беседе с «Известиями».

Ключевая задача состоит в том, чтобы онлайн-голосование вызывало доверие у избирателей. Они должны осознавать и понимать всю работу этой системы. Для этого ЦИК усиленно работает над технологической совместимостью тайны голосования и открытой системы тотального общественного контроля.

В минувшую среду у россиян появилась возможность принять участие в тренировке по использованию онлайн-голосования. Тестовое задание включает в себя все этапы голосование, опробовать его могут около 2,3 млн граждан.

цик памфилова онлайн-голосование
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Все новости / Общество / Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
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