Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году

Москва, 21 мая. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работает над постепенным расширением формата онлайн-голосования. К выборам 2024 года к нему планируется привлечь почти все регионы России.

Соответствующее заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова. При позитивном развитии событий формат онлайн-голосования к выборам 2024 года охватит всю Россию, при худшем — более половины.

«Однако мы рассчитываем на лучшее. Работаем интенсивно, но движемся осторожно», — пояснила Памфилова в беседе с «Известиями».

Ключевая задача состоит в том, чтобы онлайн-голосование вызывало доверие у избирателей. Они должны осознавать и понимать всю работу этой системы. Для этого ЦИК усиленно работает над технологической совместимостью тайны голосования и открытой системы тотального общественного контроля.

В минувшую среду у россиян появилась возможность принять участие в тренировке по использованию онлайн-голосования. Тестовое задание включает в себя все этапы голосование, опробовать его могут около 2,3 млн граждан.