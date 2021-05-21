«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум

Москва, 21 мая. Певцу и композитору Леониду Агутину понадобился год, чтобы решиться открыть свои чувства коллеге Анжелике Варум.
Звездная пара Агутина и Варум считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, вместе они уже больше 20 лет. В эфире YouTube-канала «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым» музыкант рассказал, как начинались их отношения.
Вместе с Варум они работали уже несколько лет: записывали песни и ездили на гастроли. Однако решиться рассказать о своих чувствах певец не мог более года. Кроме того, артистка тогда была несвободной. По словам Агутина, рядом с ней был «хороший парень, положительный человек». Музыканту пришлось приложить немало усилий, чтобы его затмить.
«Она была вне Вселенной. Я не мог просто так к ней подойти, хотя имел большой опыт укладывания барышень в постель, а к ней не мог подойти. <…> Поэтому все это было как-то долго», — признался он.
После года ухаживаний уже сама певица проявила инициативу. Позднее, став женой Агутина, она отметила, что «замучалась ждать».
Ранее Агутин рассказал, почему его дочери, одна из которых родилась вне брака, живут за границей и не носят его фамилию. Первая из них живет в Лондоне и носит фамилию матери Марии Воробьевой, поскольку пара не узаконила свои отношения. Дочь от Анжелики Варум по документам зовут Елизавета-Мария Варум-Агутина. Однако в жизни девушка обычно использует более короткую форму, предпочитая зваться Лиза Варум.