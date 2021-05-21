«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум

Москва, 21 мая. Певцу и композитору Леониду Агутину понадобился год, чтобы решиться открыть свои чувства коллеге Анжелике Варум.

Звездная пара Агутина и Варум считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, вместе они уже больше 20 лет. В эфире YouTube-канала «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым» музыкант рассказал, как начинались их отношения.

Pr Scr youtube.com / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Вместе с Варум они работали уже несколько лет: записывали песни и ездили на гастроли. Однако решиться рассказать о своих чувствах певец не мог более года. Кроме того, артистка тогда была несвободной. По словам Агутина, рядом с ней был «хороший парень, положительный человек». Музыканту пришлось приложить немало усилий, чтобы его затмить.

«Она была вне Вселенной. Я не мог просто так к ней подойти, хотя имел большой опыт укладывания барышень в постель, а к ней не мог подойти. <…> Поэтому все это было как-то долго», — признался он.

После года ухаживаний уже сама певица проявила инициативу. Позднее, став женой Агутина, она отметила, что «замучалась ждать».

Pr Scr youtube.com / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Ранее Агутин рассказал, почему его дочери, одна из которых родилась вне брака, живут за границей и не носят его фамилию. Первая из них живет в Лондоне и носит фамилию матери Марии Воробьевой, поскольку пара не узаконила свои отношения. Дочь от Анжелики Варум по документам зовут Елизавета-Мария Варум-Агутина. Однако в жизни девушка обычно использует более короткую форму, предпочитая зваться Лиза Варум.