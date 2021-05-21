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02:29
Общество
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02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
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Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
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ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
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Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
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«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум

  /   Обновлено: 21 мая 2021 01:47
Шоу-бизнес
«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 21 мая. Певцу и композитору Леониду Агутину понадобился год, чтобы решиться открыть свои чувства коллеге Анжелике Варум.

Звездная пара Агутина и Варум считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, вместе они уже больше 20 лет. В эфире YouTube-канала «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым» музыкант рассказал, как начинались их отношения.

«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
Pr Scr youtube.com  /  ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Вместе с Варум они работали уже несколько лет: записывали песни и ездили на гастроли. Однако решиться рассказать о своих чувствах певец не мог более года. Кроме того, артистка тогда была несвободной. По словам Агутина, рядом с ней был «хороший парень, положительный человек». Музыканту пришлось приложить немало усилий, чтобы его затмить.

«Она была вне Вселенной. Я не мог просто так к ней подойти, хотя имел большой опыт укладывания барышень в постель, а к ней не мог подойти. <…> Поэтому все это было как-то долго», — признался он.

После года ухаживаний уже сама певица проявила инициативу. Позднее, став женой Агутина, она отметила, что «замучалась ждать».

«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
Pr Scr youtube.com  /  ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Ранее Агутин рассказал, почему его дочери, одна из которых родилась вне брака, живут за границей и не носят его фамилию. Первая из них живет в Лондоне и носит фамилию матери Марии Воробьевой, поскольку пара не узаконила свои отношения. Дочь от Анжелики Варум по документам зовут Елизавета-Мария Варум-Агутина. Однако в жизни девушка обычно использует более короткую форму, предпочитая зваться Лиза Варум.

агутин быков варум
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Все новости / Шоу-бизнес / «Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
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