Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы

Москва, 21 мая. Первоочередными проявлениями заболевания щитовидной железы являются ее увеличение и появление зоба. Об этом рассказала эндокринолог Мария Васильева.

Специалист в интервью Пятому каналу отметила, что в органе могут образовываться узлы, либо щитовидка может увеличиваться в объемах. При этом она начинает сдавливать пищевод и трахею, что приводит к постоянному першению в горле и затрудненности глотания при нахождении в горизонтальном положении.

Недостаток или переизбыток гормона щитовидной железы способствуют возникновению слабости, плохого настроения, выпадению волос и проблемам с кожей. Любой из перечисленных симптомов не стоит игнорировать, а следует как можно быстрее записаться на прием к врачу для консультаций, подчеркнула Васильева.

Ранее диетолог Марина Аплетаева рассказала о режиме питания в летний сезон. По ее словам, следует пощадить желудочно-кишечный тракт и отказаться от жирной пищи.