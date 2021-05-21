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Общество
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Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
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Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
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Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
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ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
01:47
Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
01:46
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«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
01:31
Общество
Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы
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Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
01:10
Общество
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Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ

  /   Обновлено: 21 мая 2021 01:43
Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 21 мая. Сильное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в ряде российских регионов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Опасное солнце» 23 мая ожидается в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. Помимо этого, серьезный уровень ультрафиолета будет присутствовать в Северо-Кавказском и Южном федеральном округе, предупредил Вильфанд.

Высокий индекс излучения в этот день не обойдет стороной Пензенскую, Ульяновскую и Оренбургскую области. В Горном Алтае он будет преобладать и 24 мая. По словам Вильфанда, в Курганской области и под Челябинском индекс достигнет отметки в шесть-семь единиц, информирует ТАСС.

Недавно в Центральную Россию пришла аномальная жара. Температура значительно превышала климатическую норму, а местами воздух прогревался до 35 градусов.

солнце гидрометцентр вильфанд ультрафиолет
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