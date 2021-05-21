Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ

Москва, 21 мая. Сильное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в ряде российских регионов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Опасное солнце» 23 мая ожидается в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. Помимо этого, серьезный уровень ультрафиолета будет присутствовать в Северо-Кавказском и Южном федеральном округе, предупредил Вильфанд.

Высокий индекс излучения в этот день не обойдет стороной Пензенскую, Ульяновскую и Оренбургскую области. В Горном Алтае он будет преобладать и 24 мая. По словам Вильфанда, в Курганской области и под Челябинском индекс достигнет отметки в шесть-семь единиц, информирует ТАСС.

Недавно в Центральную Россию пришла аномальная жара. Температура значительно превышала климатическую норму, а местами воздух прогревался до 35 градусов.