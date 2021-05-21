Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»

Лос-Анджелес, 21 мая. Трейлер специального эпизода сериала «Друзья» уже появился в Сети. Поклонники ситкома всерьез обеспокоены самочувствием исполнителя роли Чендлера Мэттью Перри.

Актер на видеоролике и в недавнем интервью журнала People выглядит уставшим на фоне остальных участников «Друзей». Некоторые поклонники отметили, что речь Перри стала хуже.

«Не могу поверить, что это Мэттью Перри... Серьезно, это разбивает мне сердце», — отметил один из зрителей.

В борьбу с взволнованными поклонниками вступили те, кто напомнил о пристрастиях актера к пагубным привычкам. Перри боролся с алкогольной и наркотической зависимостью еще во время съемок «Друзей».

Премьера специального эпизода «Друзей», где все актеры снова встретятся, запланирована на 27 мая. Транслировать его будет стриминговый сервис HBO. Создатели не раз напоминали, что звезды не вернутся к своим ролям, но для зрителей подготовлены другие приятные сюрпризы.