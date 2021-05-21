Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 21 мая. Маленький ребенок в нижегородском детском саду потерял часть пальца из-за невнимательности воспитателей.

Инцидент произошел в детском саду Приокского района. Мама пострадавшего рассказала, что мальчики из группы отрубили часть среднего пальца ее сыну, когда сильно захлопнули дверь. Она винит в произошедшем воспитателей, которые, по ее словам, не внимательно следили за детьми. Трехлетний Лев получил перелом фаланги пальца и лишился его части.

«Мы в больнице в первой городской, в травматологическом отделении! Была сделана операция, через месяц будет еще одна, а дальше будут смотреть что и как. Воспитатели и администрация виноваты на все 100%! Претензии у меня есть ко всем», — сообщила мать.

Родительница отметила, что заведующая дошкольным учреждением и воспитатель уже извинились. Молодая мама уже составила заявление на родителей виновных, с которыми позже проведут беседу.

Недавно томские хирурги удалили младенцу крупную опухоль в районе сердца. Врачи провели кропотливую работу по удалению, отделив образование от стенки левого желудочка и спасли жизнь ребенку.