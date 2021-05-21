Минобороны опубликовало секретные документы о Пражской операции 1945 года

Москва, 21 мая. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте специальный раздел, который посвящен событиям Пражской наступательной операции.

Рассекреченные документы Центрального архива Минобороны являются доказательством неоценимого вклада Красной Армии в освобождении Чехословакии от гитлеровцев. Знание истории необходимо в условиях, когда предпринимаются попытки ее фальсификации, подчеркнули в ведомстве.

Новый раздел повествует об освободителях советской армии, которые ценой собственной жизни боролись за независимость республики.

«Попытки исказить и переписать которую, к сожалению, не прекращаются в Чехии», — подчеркивают в Минобороны.

Пражская наступательная операция проводилась в период с 6 по 12 мая 1945 года. Она являлась завершающей стадией разгрома войск фашистской Германии в Великой Отечественной войне. Документы о событии опубликованы в рамках проекта «Без срока давности».

Просветительский проект запустили в России по инициативе президента Владимира Путина. Организаторы мероприятия стремятся сохранить память современников о Великой Отечественной войне.