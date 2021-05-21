Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет

Москва, 21 мая. Участники научной экспедиции Северного флота и Русского географического общества обнаружили на дне Баренцева моря несколько кораблей и судов, в том числе затопленных в годы ВОВ.

Участниками экспедиции для разведки и исследования морского дна использовалось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» и многофункциональное судно «Эльбрус». Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

В акватории Кольского залива ученые выяснили, что случилось с английским тральщиком «Госсамер», гидрографическим ботом ГО-12, транспортом «Алькоу кадет», а также детально обследовали судно союзного конвоя времен Второй мировой войны PQ-16 «Стил Уокер». Кроме того, были обнаружены обломки субмарины типа «К» («Катюша») и воздушное судно «Бостон», совершившее аварийную посадку в мае 1944 года.

Северному флоту, который обеспечивает безопасность судоходства на Северном морском пути, передадут истребители-бомбардировщики Су-34 на аэродромах арктических островов. Самолеты будут базироваться на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах.