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21 мая 02:32
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новостей
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
01:58
Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
Общество
ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
01:47
Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
01:46
Шоу-бизнес
«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
01:31
Общество
Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы
01:31
Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
01:10
Общество
Минобороны опубликовало секретные документы о Пражской операции 1945 года
01:09
Общество
Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет
Все новости

Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет

Общество
Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет
mil.ru  /  Минобороны РФ

Москва, 21 мая. Участники научной экспедиции Северного флота и Русского географического общества обнаружили на дне Баренцева моря несколько кораблей и судов, в том числе затопленных в годы ВОВ.

Участниками экспедиции для разведки и исследования морского дна использовалось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» и многофункциональное судно «Эльбрус». Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

В акватории Кольского залива ученые выяснили, что случилось с английским тральщиком «Госсамер», гидрографическим ботом ГО-12, транспортом «Алькоу кадет», а также детально обследовали судно союзного конвоя времен Второй мировой войны PQ-16 «Стил Уокер». Кроме того, были обнаружены обломки субмарины типа «К» («Катюша») и воздушное судно «Бостон», совершившее аварийную посадку в мае 1944 года.

Северному флоту, который обеспечивает безопасность судоходства на Северном морском пути, передадут истребители-бомбардировщики Су-34 на аэродромах арктических островов. Самолеты будут базироваться на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах.

россия ученые северный флот экспедиция
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Все новости / Общество / Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет
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