Правильный ужин может запустить процесс похудения во сне

Москва, 21 мая. Приемы пищи после 18:00 часов при похудении допустимы, важным условием является выбор правильных блюд. Об этом заявила диетолог и гастроэнтеролог Елена Знахаренко.

Поджелудочная железа завершает активную фазу работы в 21:00 часов, чтобы не нагружать ее, во время ужина следует отдавать предпочтение легкоперевариваемой пище, усвояемым белкам. Термически обработанная клетчатка является лучшим вариантом для позднего приема пищи.

Приготовленные на пару овощи или рагу, нежирная белая рыба, яйца, птица помогут сохранить тело в форме. Во время сна в организме человека сжигается 150-300 граммов жировой ткани. Углеводные блюда на ночь могут нарушить этот процесс.

Диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе Арина Скоромная ранее рассказала, как избавиться от «зимнего жира». Людям не стоит прибегать к изнурительным тренировкам, для приведения себя в форму достаточно просто больше ходить.