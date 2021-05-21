Джонни Депп вновь попытается в суде уличить Эмбер Херд во лжи

Джонни Депп начал в новое судебное разбирательство, чтобы обличить экс-супругу Эмбер Херд во лжи. Актер уверяет, что она присвоила 7 млн долларов, предназначавшихся на благотворительность.

Депп подал в суд на Союз защиты гражданских свобод Америки (ACLU). Как сообщает DailyMail, артист хочет узнать, выполнила ли Херд свое обещание пожертвовать 7 млн долларов на благотворительность. Актриса ранее заявила, что ей не нужны деньги Деппа после их скандального развода в 2016 году, и пообещала после этого разделить гигантский платеж между двумя благотворительными организациями.

Фиктивная благотворительность

Юристы Деппа полагают, что этот альтруистический жест был лишь фикцией. Больше года они потратили на то, чтобы выяснить, дошли ли деньги до Детской больницы Лос-Анджелеса и Американского союза гражданских свобод. Еще в январе СМИ опубликовали серию документов, переданных главой больницы, в которых говорилось, что учреждение получило всего 100 тыс. долларов, что намного меньше обещанных «подарков» в 3,5 млн долларов.

ACLU отказался сотрудничать, но Депп усилил давление, подав в Верховный суд Нью-Йорка ходатайство, чтобы заставить явится в суд и положить конец их «возмутительному сопротивлению».

Адвокаты Деппа хотят документально доказать, что Херд лгала, когда хвасталась благотворительностью не только в интервью СМИ, но и во время судебных разбирательств.

Судебные тяжбы

Джонни Депп в прошлом году проиграл дело о клевете против британской газеты Sun. Судья Высокого суда Великобритании согласился с тем, что описание актера в публикации как абьюзера было «в значительной степени правдой», основываясь на отчетах о многочисленных скандалах пары.

«Я оставалась финансово независимой от него (Деппа. — Прим.ФАН) все время, пока мы были вместе, и вся сумма после моего развода была пожертвована на благотворительность», — заявила Херд в своих показаниях на суде 26 февраля 2020 года.

Судья Эндрю Никол процитировал этот жест при вынесении решения по делу в пользу Sun, написав: «Ее пожертвование 7 млн долларов на благотворительность — вряд ли поступок, которого можно было бы ожидать от «золотоискателя».

57-летний Депп запоздало поднял вопрос о «пропавших без вести» благотворительных выплатах, когда обжаловал это постановление. Его адвокаты утверждали, что британский суд кормил общественность «рассчитанной и манипулируемой ложью, призванной произвести сильное благоприятное впечатление».

Однако коллегия судей заявила, что новые доказательства не будут иметь никакого значения, и отклонила его заявку на подачу апелляции, возложив на актера 840 тыс. долларов судебных издержек.

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Это не помешает Деппу использовать те же аргументы в отдельном иске о диффамации на сумму 50 млн долларов, поданном в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, в котором Херд обвиняется в создании «фальшивой» учетной записи специально для СМИ, в которой сообщала, что якобы пережила домашнее насилие. Позднее в Washington Post вышла статья под заголовком «Я выступила против сексуального насилия и столкнулась с гневом нашей культуры, это должно измениться», где Деппа не упоминают по имени. Актер утверждал, что этот текст подорвал доверие к нему и стал причиной увольнения из франшизы про Джека Воробья.

Как связаны ACLU и Херд

В новом иске юристы Деппа указывают на заявление Херд от сентября 2019 года в иске штата Вирджиния, в котором говорится, что идея статьи исходила от самого ACLU.

«Херд предприняла несколько попыток помешать Деппу раскрыть ее предполагаемое пожертвование после бракоразводного процесса», — говорится в иске.

Информацию о поступивших деньгах пока раскрыла только Детская больница Лос-Анджелеса, а ACLU передал лишь ограниченное количество документов и электронных писем. В частности письмо главы организации к Херд, в котором он благодарит актрису за пожертвование в размере 350 тыс. долларов в качестве «первого взноса вашего очень щедрого обещания в размере 3,5 млн долларов».

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Организация указала, что она «не будет предоставлять документы и свидетельские показания относительно дела без соглашения о конфиденциальности». Когда такого соглашения не было достигнуто, команда юристов Деппа подала в суд в Нью-Йорке, где базируется ACLU.

«Нежелание Свидетелей ACLU предоставить больше информации», по-видимому, является частью сговора с мисс Херд, чтобы не допустить обнародования доказательств того, что Херд лжесвидетельствовала о себе», — утверждают юристы Деппа.

После скандального развода Херд отсудила у Деппа 7 млн долларов, пообещав направить их на благотворительность. Согласно соглашению сторон, в этом случае актер обязался перевести организациям еще 7 млн долларов сверху. Однако после того, как появились сомнения в честности Херд, он остановил переводы.

Знакомые артиста сообщили изданию, что Депп полон решимости продолжать борьбу и не будет думать об урегулировании грядущего дела в Вирджинии, которое неоднократно откладывалось из-за пандемии коронавируса. Команда юристов Херд попросила судью прекратить рассмотрение дела, утверждая, что аргументы Деппа были опровергнуты лондонским разбирательством.

В Сеть слили разговор актеров, в ходе которого Херд призналась, что сама избивала своего бывшего супруга. Однако несмотря на это, Депп проиграл дело в суде.